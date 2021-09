La definizione e la soluzione di: In Spagna c'è quella Morena e quella Nevada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SIERRA

Curiosità/Significato su: In Spagna c e quella Morena e quella Nevada Spagna 5°W40.2; -3.5 La Spagna, ufficialmente Regno di Spagna (in spagnolo e galiziano: Reino de España, in basco: Espainiako Erresuma, in dialetto aranese: 100 ' (10 659 parole) - 10:18, 31 ago 2021

