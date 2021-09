La definizione e la soluzione di: Quello dei fluidi corporei si manifesta come edema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RISTAGNO

Curiosità/Significato su: Quello dei fluidi corporei si manifesta come edema edema altre manifestazioni dell'edema. Quando l'edema interessa tutti i distretti corporei si parla di anasarca. La generazione di fluido interstiziale è stabilita 7 ' (924 parole) - 14:23, 6 gen 2021

Altre definizioni con quello; fluidi; corporei; manifesta; come; edema; Quello di Mezzago è rosa; Mina e Celentano cantano quello felino; Quello stradale è la motrice di un autoarticolato; Nel modellismo ferroviario c'è quello elettrico; Sistema post chirurgico per il deflusso di fluidi; C'è quella newtoniana, quantistica e dei fluidi; Complesso di condutture per il trasporto di fluidi; Quello di Archimede riguarda corpi e fluidi; Evanescenti, incorporei; Pieghe cutanee o di altri tessuti corporei; Si manifestano con lampi e tuoni; Manifestazione floreale legata al Corpus Domini; A Roma, la sua piazza ospita varie manifestazioni; Dare un'opinione o manifestare un sentimento; Grandioso... come un Tarquinio; Come un debito non ancora pagato; Un disturbo psicosessuale come il sadismo; Come le teste dei re; Il suo edema può indicare una reazione allergica; Gonfio per via di un edema o un ematoma; Ultime Definizioni