La definizione e la soluzione di: La Mucca in un dipinto di Franz Marc. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIALLA

Curiosità/Significato su: La Mucca in un dipinto di Franz Marc Franz Marc Franz Marc (Monaco di Baviera, 8 febbraio 1880 – Verdun, 4 marzo 1916) è stato un pittore tedesco. È considerato uno dei pittori più rappresentativi del 7 ' (947 parole) - 19:17, 27 ott 2020

