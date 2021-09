La definizione e la soluzione di: Grovigli, matasse, anche in senso figurato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GARBUGLI

Altre definizioni con grovigli; matasse; anche; senso; figurato; Un groviglio... di venti; Groviglio di rami, piantine... o capelli!; I grovigli delle foreste vergini; Un groviglio confuso; Strumenti atti a svolgere le matasse; Arnesi per fare matasse; Serve a far matasse; Così è anche detta l'università pubblica; Razza di gatto comune detta anche tabby; Così è anche chiamato l'amianto; Che addenta, ma anche che colora; ... il senso del __ che fu prealessandrino..; Appassire, anche in senso figurato; Tormentoso senso di colpa, contrizione; Assenso, convalida; Appassire, anche in senso figurato; Ristrettezza in senso proprio o figurato; Offrirsi come vittima in senso proprio o figurato; Nato a Bologna il 4 ottobre 1994, il cantante raffigurato nella foto è uno dei tre componenti de Il Volo; Ultime Definizioni