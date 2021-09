La definizione e la soluzione di: Ginnastica in musica fatta usando un palo ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : POLE DANCE

Curiosità/Significato su: Ginnastica in musica fatta usando un palo ing squadre femminili sono di rilievo la società Ginnastica Artistica '81, che partecipa alla Serie A1 di Ginnastica Artistica Femminile, la Pallanuoto Trieste

Altre definizioni con ginnastica; musica; fatta; usando; palo; Piccole mazze usate nella ginnastica artistica; La ginnastica sulla panca... o sul cavallo; Ginnastica per ottenere il benessere fisico ing; Il tai ginnastica cinese; Il genere musicale di Carlos Jobim; Con il lupo in una nota fiaba musicale; Il Manuel esponente dell'impressionismo musicale; Il Sergio noto paroliere di musica leggera; Retorica politica fatta di promesse irrealizzabili; Appena... fatta, sparisce; Luogo della disfatta di Bruto e Cassio nel 42 a.C; Quando è fatta... non c'è più niente da fare; Avventarsi usando violenza fisica o verbale; Possono comparire usando troppo delle scarpe nuove; Può respingere usando i pugni; Qualcuno la sta usando..; Noto brano e album degli Jarabe de Palo spa; Località laziale col Castello di Palo; Le Alpi del monte Peralba e del Palombino; Il massiccio delle Prealpi venete con monte Palon;