La definizione e la soluzione di: In economia, insieme alla domanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OFFERTA

Curiosità/Significato su: In economia, insieme alla domanda domanda e offerta In economia domanda e offerta intendono l'acquisto e la vendita di beni o servizi. La compravendita avviene nel mercato, dove le quantità di domanda e 7 ' (951 parole) - 16:25, 9 ago 2021

Altre definizioni con economia; insieme; alla; domanda; Il Myron Premio Nobel per l'economia nel 1997; Il Milton Nobel per l'economia nel 1974; Limitatezza di risorse in economia; Il DEF è quello di economia e finanza; Messe insieme alla rinfusa; Insieme dei caratteri e della cultura di un popolo; Insieme delle armi possedute da uno Stato; Nel nome di un ministero era insieme a giustizia; Messe insieme alla rinfusa; Così è detta la zona... più prossima alla vetta; Il loro Golfo è vicino alla Costa Smeralda; Movimento che ha portato alla nascita di Israele; Domanda da quiz; Enunciare una richiesta, una domanda, ecc; Si usa domandare cosa vi bolla dentro; Richiesta formale, domanda; Ultime Definizioni