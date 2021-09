La definizione e la soluzione di: La C dell'acronimo sportivo CONI. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COMITATO

Curiosità/Significato su: La C dell acronimo sportivo CONI Unione Italiana Sport Per tutti (categoria Associazioni sportive) La UISP (acronimo di Unione Italiana Sport Per tutti, in precedenza Unione Italiana Sport Popolare) è un'associazione di promozione sociale riconosciuta 4 ' (298 parole) - 20:19, 12 set 2021

Altre definizioni con dell; acronimo; sportivo; coni; Epiteto della dea induista Durga, moglie di Shiva; Soprannome spagnolo dell'ex calciatore Roy Makaay; Dolce natalizio caratteristico della Valtellina; Una specie di foca dell'antartico, detta idrurga; Titolano una commedia di Pirandello in veneto; L'acronimo SQL: Structured Query __ ing; Short message __, noto con l'acronimo sms ing; Acido desossiribonucleico... letto come acronimo; La copia conoscenza dell'acronimo CCN; Uno sportivo come Martìn Castrogiovanni; Uno sportivo... sulla cresta dell'onda; Il Fabio telecronista sportivo di Sky; Erano di gloria in un film sportivo del 1981; Particolare sezione conica; Lo sono l'abrina e l'aconitina; Lo indossa il coniugato; C'è coniugale ma anche patrimoniale; Ultime Definizioni