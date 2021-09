La definizione e la soluzione di: Come un debito non ancora pagato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INSOLUTO

Curiosità/Significato su: Come un debito non ancora pagato Baby pensioni (categoria debito pubblico) significativamente alla crescita del debito pubblico tra 1970 e il 1994, passato da 40 al 124% del PIL e l'aumento del debito previdenziale latente, passato 18 ' (2 060 parole) - 11:28, 9 ago 2021

Grandioso... come un Tarquinio; Un disturbo psicosessuale come il sadismo; Come le teste dei re; Quello dei fluidi corporei si manifesta come edema; Un debitore può cedere quello dello stipendio; Comporta un addebito e un successivo accredito; Consegnare a un creditore a garanzia di un debito; Vincolato come un debitore; Galleggianti ancorati; Concepire qualcosa di non ancora esistente; Sono ancora nubili; Una lingua italica ancora oscura; Il caffè già pagato che si trova nei bar di Napoli; Appagato... a tavola; Un anticipo cautelativo pagato dall'affittuario; L'importo pagato all'armatore;