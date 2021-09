La definizione e la soluzione di: Fu un ballerino e coreografo americano noto in TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DONLURIO

Curiosità/Significato su: Fu un ballerino e coreografo americano noto in TV Hal Yamanouchi 1946), è un attore, ballerino, mimo, doppiatore, coreografo e stuntman giapponese naturalizzato italiano, particolarmente attivo nel cinema e nel doppiaggio 14 ' (1 606 parole) - 15:25, 7 set 2021

Altre definizioni con ballerino; coreografo; americano; noto; Il nome del celebre ballerino Baryshnikov; Il provino del ballerino; Il Fred celeberrimo ballerino di tiptap; La rotazione del ballerino su se stesso; Lo stato americano con Phoenix e Tucson; L'americano RuPaul ne veste i panni ing; Stato americano detto Terra dei 000 laghi; Lo sport americano dei New England Patriots; Noto distillato... che dà il nome a una canzone; __ che fa, noto programma condotto da Fazio; Romanzo di Stephen King del '77 divenuto noto film; L'Omar noto attore egiziano; Ultime Definizioni