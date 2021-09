La definizione e la soluzione di: Il veicolo che soccorre l'automobilista in panne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CARROATTREZZI

Curiosità/Significato su: Il veicolo che soccorre l automobilista in panne Fresia (azienda) (categoria Aziende italiane di componentistica veicoli) F150, serie di veicoli industriali 4x4 F150FS veicolo per uso su rotaia per la manutenzione di ferrovie, recupero di veicoli in panne su rotaie e strade 5 ' (382 parole) - 20:15, 21 mar 2021

Altre definizioni con veicolo; soccorre; automobilista; panne; Un comune veicolo marino senza vela; Veicolo che trasporta un gran numero di persone; Il veicolo portavalori; Veicolo per il trasporto; Nelle stazioni balneari vigila il mare e soccorre; Soccorre con urgenza; Soccorre gli automobilisti; Obbliga l'automobilista a scalare; Impone all'automobilista di fermarsi; Deve fermarsi a farlo l'automobilista in riserva; L'automobilista abbassa quel la parasole; Il partito di Marco Pannella ed Emma Bonino; Pannello di truciolare rivestito con carta melamminica; Un pannello dell’armadio; Opera pittorica formata da diversi pannelli; Ultime Definizioni