La definizione e la soluzione di: Vanno spesso in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FEDELI

Curiosità/Significato su: Vanno spesso in chiesa Monopoli (Italia) ( chiesa dei Cappuccini (Monopoli)) località Capitolo. chiesa di Santa Lucia, contrada Santa Lucia chiesa Santuario di Maria Santissima Regina, contrada Antonelli Altre chiese dell'agro non risultano 137 ' (15 792 parole) - 17:22, 31 ago 2021

Altre definizioni con vanno; spesso; chiesa; I dati che non vanno divulgati; Vanno messe in molti quiz; Gli incavi dei gioielli in cui vanno le pietre; Non vanno mai in chiesa; Si serve calda e molto spesso con la panna; Cade spesso in montagna; Un vulcano spesso attivo; Rappresenta una persona spesso in posa; Sostenitori del potere politico della Chiesa; Suddividono la chiesa; Chiesa di rito antiocheno risalente al 400 circa; Vi si trova una nota chiesa ortodossa georgiana; Ultime Definizioni