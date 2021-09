La definizione e la soluzione di: Si usa per certe prese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ADATTATORE

Curiosità/Significato su: Si usa per certe prese The Hateful Eight (sezione Boicottaggio da parte della polizia USA) di circa 6 minuti, senza contare l'intermezzo, che dura circa 12 minuti. certe scene risultano meravigliose e sfavillanti se viste in 70mm, ma nelle copie 68 ' (8 083 parole) - 17:51, 2 set 2021

Altre definizioni con certe; prese; Il piccolo uncino aggiunto sotto certe consonanti; Caratterizza certe verdure... e la delusione; In certe auto sono riscaldabili; Rotte... come certe ore; Un obiettivo a focale variabile per cineprese; Presenziare o... intromettersi; Un anno che si presenta in media ogni quattro; Rappresenta una persona spesso in posa; Ultime Definizioni