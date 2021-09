La definizione e la soluzione di: Una scienza da Nobel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Una scienza da Nobel

Vincitori del premio Nobel per la medicina Karolinska, e non dall'Accademia reale svedese delle scienze, come avviene per la maggior parte dei premi Nobel. Vengono considerate le cittadinanze e le eventuali 40 ' (129 parole) - 14:17, 4 set 2021