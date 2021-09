La definizione e la soluzione di: I sostenitori di The Donald. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BRIMPIANI

Curiosità/Significato su: I sostenitori di The Donald Donald Trump contrapposte, ovvero i sostenitori dei birthers (tra cui Trump e molti politici del Partito Repubblicano con relativi sostenitori) e i loro oppositori, ha 328 ' (33 658 parole) - 16:22, 8 set 2021

Sostenitori entusiasti di squadre sportive; Due focosi... sostenitori; I sostenitori del re; Sostenitori di un ideale; __-a-Lago: ci sta Donald Trump; Il clown McDonald mascotte di una catena fast food; Donald, ex presidente USA; Donald, ex presidente degli Usa