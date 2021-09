La definizione e la soluzione di: Sono 60 miliardi in un minuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : NANOSECONDI

Curiosità/Significato su: Sono 60 miliardi in un minuto Denílson de Oliveira Araújo (sezione Cronologia presenze e reti in nazionale) avventura in Vietnam, gazzetta.it. Brasile, è Denilson-mania Il Milan offre 140 miliardi, repubblica.it. Dai 750 miliardi di Denilson ai 60 milioni del 38 ' (2 581 parole) - 20:32, 27 lug 2021

