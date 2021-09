La definizione e la soluzione di: Servono per le auto quando nevica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CATENE

Altre definizioni con servono; auto; quando; nevica; Servono ai disegnatori; Alcune app e siti servono a organizzarli; Servono per la Comunione; Le qualità che servono; Il grande scultore autore del Partenone; Si divorano in auto; Il martinetto in auto; Il veicolo che soccorre l'automobilista in panne; Si grida quando si salta; Termina quando cala il sipario; quando lavora non deve dire mai una parola; Nota opera in cui Musetta canta Quando men vo; È obbligatorio montarle sulle ruote quando nevica; Inizio di nevicata; Ultime Definizioni