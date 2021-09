La definizione e la soluzione di: Segue gli squali c le navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PESCE PILOTA

Curiosità/Significato su: Segue gli squali c le navi USS Indianapolis (CA-35) (categoria navi affondate da sommergibili giapponesi) fece impazzire molti e gli attacchi degli squali. Nelle prime ore del 31 luglio furono lanciati razzi di segnalazione, visti da un C-54 da trasporto dell'Army 59 ' (7 165 parole) - 18:25, 21 ago 2021

