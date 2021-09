La definizione e la soluzione di: Lo ha roseo chi è in salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COLORITO

Curiosità/Significato su: Lo ha roseo chi e in salute Don Milani - Il priore di Barbiana gli altri. In pochi anni la scuola si amplia, cresce e tanti ragazzi riescono a diplomarsi da privatisti, aprendosi un futuro più roseo e dignitoso. Come 5 ' (542 parole) - 19:49, 31 ago 2021

