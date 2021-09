La definizione e la soluzione di: La rivoltella del Far West. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : COLT

Curiosità/Significato su: La rivoltella del Far West rivoltella vedi rivoltella (Rosasco). La rivoltella (anche nota come pistola a tamburo o, in inglese, revolver) è un tipo di pistola a retrocarica/avancarica del tamburo 16 ' (2 026 parole) - 21:45, 7 gen 2021

