La definizione e la soluzione di: Un reparto per la cura di disturbi cardiaci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : UNITÀ CORONARICA

Curiosità/Significato su: Un reparto per la cura di disturbi cardiaci Anoressia nervosa (categoria disturbi dell'alimentazione) insieme alla bulimia, uno dei più importanti disturbi del comportamento alimentare, detti anche disturbi Alimentari Psicogeni (DAP). Ciò che contraddistingue 89 ' (10 202 parole) - 12:38, 26 ago 2021

