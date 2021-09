La definizione e la soluzione di: _ Pusteria, in Alto Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VAL

Curiosità/Significato su: _ Pusteria, in Alto Adige Val Pusteria Val Pusteria o Valle Pusteria (Pustertal in tedesco, val de Puster in ladino) è una valle delle Alpi Orientali lunga circa 100 km, situata tra l'Alto Adige 13 ' (1 390 parole) - 19:19, 21 mag 2021

