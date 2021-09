La definizione e la soluzione di: Lo presenta una gestione in passivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DEFICIT

Curiosità/Significato su: Lo presenta una gestione in passivo Exchange-traded fund dire “passivo” (il contrario di “fondo attivo”, in cui l’intraprendenza, bravura e creatività del fund manager fa la differenza). La loro gestione è passiva 17 ' (2 317 parole) - 17:45, 3 giu 2021

Altre definizioni con presenta; gestione; passivo; Si presenta per ristrutturare un’azienda; Un anno che si presenta in media ogni quattro; Rappresenta una persona spesso in posa; Più articoli presenta e più è ricco; Attività di rappresentanza e gestione sociali; Cosi è il pasto di facile digestione; L'ernia che disturba la digestione; Un sistema per affidare un patrimonio in gestione; Soggetto passivo del creditore; Ultime Definizioni