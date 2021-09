La definizione e la soluzione di: I poligoni con nove lati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: I poligoni con nove lati

Triangolo (categoria Voci con codice Thesaurus BNCF) dei lati, sono univocamente determinati anche gli angoli; ciò non è vero in generale per poligoni con un numero maggiore di lati; è l'unico poligono che 16 ' (2 363 parole) - 12:16, 20 ago 2021