La definizione e la soluzione di: La pietra di Volterra per fare statuine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALABASTRO

Curiosità/Significato su: La pietra di Volterra per fare statuine Assunzione di Maria a San Rocco. Volterra, titolare della basilica cattedrale (XII secolo) Sono numerosi gli istituti religiosi dedicati all'Assunzione di Maria: gli Agostiniani 61 ' (7 020 parole) - 10:23, 9 set 2021

Altre definizioni con pietra; volterra; fare; statuine; Una pietra preziosa; Monte laziale da cui si estrae una pietra sperone; La pietra vulcanica più propriamente detta basalto; Pietra caduta dal cielo; Antica civiltà di base a Veio, Volterra, Chiusi..; La zona con Volterra; Fondarono le città di Tarquinia e Volterra; I toscani di Pontedera o Volterra; E' abile nel fare i trucchi; Fare attenzione; Si usa per fare la ceretta araba; Il giocatore... che può fare full; Le ultime statuine che si mettono nel presepio; Un materiale per statuine; Se ne fanno preziose statuine; Ultime Definizioni