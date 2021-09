La definizione e la soluzione di: Per lei si sacrifica l'eroe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PATRIA

Curiosità/Significato su: Per lei si sacrifica l eroe eroe comportare il consapevole sacrificio di sé stesso, allo scopo di proteggere il bene altrui o comune. In ambito cinematografico, con eroe si intende anche il protagonista 16 ' (2 127 parole) - 17:12, 19 lug 2021

Altre definizioni con sacrifica; eroe; Sacrificarsi per una causa; Pietra sacrificale; Il ciclista... che si sacrifica per il capitano!; Si sacrificano per il prossimo; Eroe nazionale magiaro; Il supereroe noto anche come il Cavaliere oscuro; Il re persiano che accolse Temistocle, l'eroe di Salamina, alla sua corte; Il supereroe impersonato da Paperoga; Ultime Definizioni