La definizione e la soluzione di: Nuota a pancia in su. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DORSISTA

Curiosità/Significato su: Nuota a pancia in su Orcinus orca (sezione Orche in cattività) catturare le pastinache, si mettono a pancia in su catturando la pastinaca e poi si rigirano facendo cadere la pastinaca in uno stato di immobilità tonica 19 ' (2 431 parole) - 14:58, 25 ago 2021

