La definizione e la soluzione di: Ex motoscafo da guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MAS

Curiosità/Significato su: Ex motoscafo da guerra Flottiglia MAS (sezione La prima guerra mondiale) Regia Marina italiana, composte da Motoscafi armati siluranti. Fecero l'esordio in combattimento nella prima guerra mondiale, causando gravi perdite 30 ' (3 655 parole) - 23:41, 21 apr 2021

