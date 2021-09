La definizione e la soluzione di: Si leva per salpare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANCORA

Curiosità/Significato su: Si leva per salpare Spedizione dei Mille porre le basi per una nuova sollevazione in Sicilia. Sempre nel mese di marzo 1860 questi, intenzionato a salpare alla volta dell'isola, si era rivolto 232 ' (23 924 parole) - 18:13, 6 set 2021

