Soluzione 3 lettere : INS

Curiosità/Significato su: Insegnante in breve Insegnante di sostegno 400 ore). L'espressione "Insegnante di sostegno" è stata utilizzata per la prima volta in una circolare ministeriale nel 1979 in cui, la persone che assumeva 22 ' (2 468 parole) - 10:39, 8 feb 2021

