La definizione e la soluzione di: II... telefono della giungla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: II... telefono della giungla

Street Fighter II: The World Warrior della giungla brasiliano. Bison è interessato a lui per via del suo potere di creare bio-elettricità. A questi si aggiungono i "Quattro Re" della Shadaloo: 22 ' (2 787 parole) - 15:25, 29 giu 2021