La definizione e la soluzione di: Gli zaini per portare i neonati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARSUPI

Curiosità/Significato su: Gli zaini per portare i neonati Alpini (sezione Gli Alpini dopo l'armistizio) "Lefaucheaux". Per il trasporto dei materiali ogni compagnia aveva a disposizione un solo mulo e una carretta da bagaglio, in modo tale da riempire gli zaini dei 124 ' (12 973 parole) - 12:31, 31 ago 2021

Le spille sugli zaini; Riportare le proprie stesse parole; Portare, spostare... l'attenzione o le preghiere; I loro clienti finiranno per portare delle montature; Sopportare, soffrire; Può nutrire neonati umani e animali; Grave stato di malnutrizione dei neonati; I neonati delle rane; Uccelli che nelle favole portano i neonati;