La definizione e la soluzione di: Gli antichi Vichinghi le usavano come armi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASCE

Curiosità/Significato su: Gli antichi Vichinghi le usavano come armi armi e armature in epoca vichinga La conoscenza di armi e armature in epoca vichinga (nell'Europa dall'VIII all'XI secolo) è basata su relativamente rari ritrovamenti archeologici, rappresentazioni 19 ' (2 680 parole) - 13:44, 20 lug 2021

