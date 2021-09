La definizione e la soluzione di: Un formato per scrivere nel PC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RTF

Curiosità/Significato su: Un formato per scrivere nel PC Computer portatile ( PC portatile) tablet PC, ovvero PC portatili sul cui schermo l'utente può scrivere a mano mediante una penna, come se fosse fatto di carta. Alcuni Tablet PC di Dell 30 ' (3 858 parole) - 13:11, 8 lug 2021

