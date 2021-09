La definizione e la soluzione di: Festa di Gubbio in costume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CORSA DEI CERI

Curiosità/Significato su: Festa di Gubbio in costume Festa dei Ceri La Festa dei Ceri si svolge a Gubbio il 15 maggio di ogni anno e consiste nel trasporto in corsa di tre Ceri coronati da statue di Santi: sant'Ubaldo 78 ' (10 388 parole) - 15:30, 4 lug 2021

Altre definizioni con festa; gubbio; costume; Si manifestano con lampi e tuoni; La festa in cui ogni scherzo vale; La festa dei Candelieri di Sassari; Manifestazione floreale legata al Corpus Domini; ll miniatore da Gubbio; Lo era Oderisi da Gubbio; Il Baldassini santo e patrono di Gubbio; Tra Gubbio e Sansepolcro si svolge quello della Balestra; Come il costume indossato nell'Eden; Personaggi in costume della Commedia dell'arte; Il costume che non si vede; Un tipo di... costume; Ultime Definizioni