La definizione e la soluzione di: Lo era, come scrittore, Verga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VERISTA

Curiosità/Significato su: Lo era, come scrittore, Verga Giovanni Verga Giovanni Carmelo Verga di Fontanabianca (Vizzini, 2 settembre 1840 – Catania, 27 gennaio 1922) è stato uno scrittore, drammaturgo e senatore italiano 65 ' (7 994 parole) - 08:59, 2 set 2021

Altre definizioni con come; scrittore; verga; Seguirono una cometa; Finti come i parrucchini; Una via come l’Appia; Un cavallo come Varenne; De Luca, scrittore; Kundera, scrittore ceco; Ferenc, scrittore; Joseph lo scrittore di Linea d'ombra e Lord Jim; C'è quello di Gramigna in una novella di Verga; In TV, quella con Sofia Vergara è Modern ing; Uno scrittore come Giovanni Verga; La Vergara del TG; Ultime Definizioni