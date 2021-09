La definizione e la soluzione di: Un cosmetico per ciglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MASCARA

Curiosità/Significato su: Un cosmetico per ciglia Cosmesi ( cosmetico) La cosmesi (o cosmetica) rappresenta l'insieme di attività, tecniche e arti relative al cosmetico o, per estensione, a ciò che migliora la piacevolezza 19 ' (2 244 parole) - 20:19, 18 mag 2021

Altre definizioni con cosmetico; ciglia; Soluzione acquosa usata a scopo cosmetico o medico; Cosmetico da labbra; Così è detta la consistenza di un cosmetico ing; Cosmetico che può essere allungante e volumizzante; Attorcigliati più volte; Attorcigliare, piegare; Curvate... come sopracciglia!; Tra sopracciglia e attaccatura dei capelli; Ultime Definizioni