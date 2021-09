La definizione e la soluzione di: Il continente che è in continua crescita industriale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASIA

Curiosità/Significato su: Il continente che e in continua crescita industriale Europa ( continente europeo) L'Europa (/eu'r?pa/) è una regione geografica del mondo, comunemente considerata un continente in base a fattori storico-culturali e geopolitici, l'unico 111 ' (10 162 parole) - 17:57, 7 set 2021

Altre definizioni con continente; continua; crescita; industriale; La città più a nord del continente africano; Il cosiddetto vecchio continente; Un continente; Grande continente; Apparecchi generatori di corrente continua; Dalla frequenza discontinua; Zona con discontinua ma fitta vegetazione; Timbri da aggiornare continuamente; Ci sono quelli di stress, crescita o sonno; La ghiandola della crescita; Centro di crescita; Come animali curati e seguiti durante la crescita; Un refrigeratore industriale ing; Tortina o brioche industriale confezionata; Noto ex centro industriale USA sul lago Erie; Lavoratrice industriale; Ultime Definizioni