La definizione e la soluzione di: Casa di moda italiana famosa per i suoi maglioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MISSONI

Curiosità/Significato su: Casa di moda italiana famosa per i suoi maglioni moda Boots", maglioni di taglia abbondante e borse a tracolla in tela o cuoio. Elio Fiorucci fu il primo che in Italia captò questo tipo di moda controcorrente 93 ' (13 250 parole) - 22:05, 12 ago 2021

