La definizione e la soluzione di: Caravaggio dipinse quella in Emmaus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CENA

Curiosità/Significato su: Caravaggio dipinse quella in Emmaus Cena in Emmaus (Caravaggio Londra) Cena in Emmaus è uno dipinto a olio su tela (139×195 cm) di Caravaggio, databile al 1601-1602 e conservato nella National Gallery di Londra. La cena in Emmaus 22 ' (3 209 parole) - 12:25, 18 lug 2021

Altre definizioni con caravaggio; dipinse; quella; emmaus; Caravaggio raffigurò quello di san Matteo; In compagnia di Oloferne per Caravaggio; Un dipinto di Caravaggio alla Galleria Borghese, Roma; Un dipinto di Caravaggio; Rembrandt dipinse quello di Baldassarre; Dipinse Le déjeuner sur l'herbe; Dipinse un famoso Cristo morto; Tiepolo dipinse quello di Antonio e Cleopatra; Quella conforme non si distingue dall'originale; Canta Di quella pira.; E' nota quella di Kariba; C'è quella delle riunioni; Ultime Definizioni