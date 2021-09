La definizione e la soluzione di: La caraffa per servire il vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DECANTER

Curiosità/Significato su: La caraffa per servire il vino caraffa significati, vedi caraffa (disambigua). Una caraffa è un recipiente di vetro o cristallo che permette di servire liquidi come acqua o vino. È caratterizzata 963 byte (123 parole) - 19:51, 7 ott 2017

Altre definizioni con caraffa; servire; vino; Caraffa che mantiene le bevande calde o fredde; La caraffa di cristallo per servire vini; Caraffa in cui si versa il vino per ossigenarlo; E' simile alla caraffa; Tegame in cui cuocere e servire spigole e orate; Vi si può servire la macedonia in tavola; Contenitore con manici per servire minestre; Ciotola usata in cucina per servire cibi; Un bovino ritratto nei graffiti preistorici; Comune vercellese di un vino rosso DOC... felino; Far evaporare il vino sulla padella; Vino prodotto tramite macerazione carbonica; Ultime Definizioni