La definizione e la soluzione di: Cade spesso in montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NEVE

Curiosità/Significato su: Cade spesso in montagna Montagne della Terra di Mezzo del suo nome. La montagna domina il Passo Cornorosso, uno stretto sentiero di montagna che permette l'attraversamento delle Montagne Nebbiose. Il Caradhras 50 ' (7 229 parole) - 16:09, 14 apr 2021

Danno nome a una prestigiosa Accademia; Un detto cristiano: non cade foglia che Dio non __; Legume che cade al punto giusto nel momento giusto; Un vulcano spesso attivo; Rappresenta una persona spesso in posa; Locuzione, spesso errata, proveniente da una lingua straniera; Quelle vegane sono spesso di ceci o soia impanati; Arrampicarsi in montagna; Una montagna nepalese della catena dell'Himalaya; Nella mitologia spinge un masso su una montagna; Aggettivo spesso associato a un'alta montagna;