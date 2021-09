La definizione e la soluzione di: Auguri, in bocca al __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LUPO

Curiosità/Significato su: Auguri, in bocca al __ In bocca al lupo cercando l'omonimo programma televisivo italiano, vedi In bocca al lupo!. In bocca al lupo è un augurio di buona fortuna che si rivolge a chi sta per sottoporsi 5 ' (607 parole) - 21:15, 5 set 2021

Altre definizioni con auguri; bocca; Auguri, in bocca al _; Auguri di questi giorni; Un augurio classico; Lo sono gli auguri calorosi; Città sul mare con Boccadasse e piazza De Ferrari; Licenzioso, sboccato; Boccanegra, celebre opera di Giusepppe Verdi; La chiesa di Roma con la Bocca della Verità; Ultime Definizioni