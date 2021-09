La definizione e la soluzione di: Un aiuto in denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRESTITO

Curiosità/Significato su: Un aiuto in denaro L'aiuto L'aiuto (The Help) è un romanzo del 2009 scritto da Kathryn Stockett, pubblicato in Italia da Arnoldo Mondadori Editore, incentrato sulla figura di alcune 7 ' (863 parole) - 14:56, 23 ago 2021

Altre definizioni con aiuto; denaro; Sostegno e aiuto; Affrontano Satana con l'aiuto della fede; Che è di aiuto come... il verbo avere; Sostegno morale o materiale, aiuto; Spendere poco denaro, risparmiare; Equivalente in denaro da pagare per un acquisto; Come chi fa favoritismi in cambio di denaro; Somma di denaro a disposizione ing; Ultime Definizioni