Soluzione 7 lettere : SIBILLE

Curiosità/Significato su: Le veggenti come quella Cumana Sibilla Cumana stai cercando l'affresco di Michelangelo, vedi Sibilla Cumana (Michelangelo). La Sibilla Cumana (gr. S?ß???a, lat. Sibylla), sacerdotessa di Apollo, è 7 ' (793 parole) - 07:53, 8 giu 2021

