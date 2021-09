La definizione e la soluzione di: Valle altoatesina con Brunico come capoluogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PUSTERIA

Curiosità/Significato su: Valle altoatesina con Brunico come capoluogo Val Pusteria (categoria Pagine con argomenti di formatnum non numerici) comprensorio della Val Pusteria, istituito nel 1969, con capoluogo Brunico. Ne fanno parte 26 comuni con complessivamente 73.000 abitanti e un territorio 13 ' (1 390 parole) - 19:19, 21 mag 2021

