La definizione e la soluzione di: Si usa per lavare i pavimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STRACCIO

Curiosità/Significato su: Si usa per lavare i pavimenti Lavatrice delle lavabiancheria, si basa cioè su un cestello forato che viene riempito d'acqua e fatto ruotare. I primi tipi di macchina per lavare furono sviluppati 16 ' (2 177 parole) - 23:00, 1 ago 2021

Altre definizioni con lavare; pavimenti; I massicci con le Cime di Lavaredo; Bacinelle per lavare i panni a mano; Si riempie d'acqua per lavare il pavimento; Si usano per lavare i piatti; La sua forma è adatta ai pavimenti dei corridoi; Pavimenti di legno; C'è quello per i piatti e per i pavimenti; Scalino, dislivello tra due pavimenti contigui; Ultime Definizioni