La definizione e la soluzione di: Si usa per inalare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AEROSOL

Curiosità/Significato su: Si usa per inalare MDMA attivo, sostituito con composti analoghi o inerti, raramente in polvere da inalare o, dopo averla raccolta in un pezzettino di carta (spesso una cartina da 67 ' (8 108 parole) - 14:52, 26 ago 2021

