La definizione e la soluzione di: Una polvere odorosa utilizzata in profumeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IREOS

Curiosità/Significato su: Una polvere odorosa utilizzata in profumeria vengono impiegati in profumeria e cosmetica Le radici di alcune specie di iris rizomatosi vengono utilizzati per le proprietà medicinali o in farmacia per

Altre definizioni con polvere; odorosa; utilizzata; profumeria; Più grossa della polvere, meno della ghiaia; Minerale ferroso dalla polvere rossa; Una polvere che asciuga; Ridotti in polvere; Un'acqua odorosa; Macchina idraulica utilizzata per le bonifiche; È utilizzata spesso al posto del burro; E' utilizzata per il rifornimento in volo; Pianta dai fiori gialli da cui si ricava un'essenza usata in profumeria; Vi si ricava una sostanza usata in profumeria e nella concia del tabacco; Polvere usata in profumeria; Ultime Definizioni