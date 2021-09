La definizione e la soluzione di: Una lavorazione tessile come il macramè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MERLETTO

Curiosità/Significato su: Una lavorazione tessile come il macrame Merletto (categoria Arte tessile) pesca. Il modano è l'unico strumento necessario alla lavorazione e consiste in una spola rettangolare su cui è avvolto il filo da annodare. Macramè, necessita 11 ' (1 498 parole) - 18:16, 6 nov 2020

Altre definizioni con lavorazione; tessile; come; macramè; Avanzi di lavorazione; Stabilimenti di lavorazione per produrre... A4; Luoghi di riciclaggio e lavorazione della carta; Residuo di lavorazione del legno; Sontuosa arte tessile per decorare le pareti; Fibra tessile naturale molto pregiata fra; Utilissima pianta tessile; Lavoratore tessile; Come il costume indossato nell'Eden; Valle altoatesina con Brunico come capoluogo; Instabile come un lunatico; Come Wislawa Szymborska e Sylvia Plath; Ultime Definizioni