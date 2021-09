La definizione e la soluzione di: Uccelli che nuotano in laghi e fiumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANATRE

Curiosità/Significato su: Uccelli che nuotano in laghi e fiumi Delta dell'Okavango (categoria fiumi dell'Africa) cicogne e buceri. Nell'acqua nuotano i coccodrilli del Nilo, diverse specie di pesci (fra cui i barbi, molto apprezzati dai pescatori locali, e i pesci 9 ' (909 parole) - 06:23, 8 apr 2021

